07.06.2020

2020-06-07 17:20:04

Михаил Кокшенов снимался в Вязниках в роли бригадира

Артист был известен, в частности, по комедийным ролям в популярных фильмах "Женя, Женечка и "Катюша", "Даурия", "Спортлото-82", "Самая обаятельная и привлекательная". Три года назад Михаил Кокшенов перенес инсульт и с тех пор не появлялся на публике.

В Вязниках в 1988 году артист снялся в фильме Станислава Ростоцкого «Из жизни Федора Кузькина».

Это печальная история Федора Кузькина, разделившего с родной страной все тяготы тридцатых, а затем и сороковых годов. Теперь Кузькин решает стать единоличником. Но вновь начинаются мытарства крестьянина — и уже без надежды…

Фильм про советскую деревню 1954 года, про трудности жизни на селе, про людей -победителей и про то, что дурак во власти – опасно. А когда рядом хорошие люди, то и дело спорится. А хороших людей всяко больше.

Федор Кузькин – многодетный отец, фронтовик, не поладивший с упомянутыми идиотами, вышедший из колхоза и с неистощимым чувством юмора живущий дальше,

Фильм снимался в городе Вязники Владимирской области и окрестных деревнях. Фактурный артист Кокшенов исполнил роль Пашки Воронина, бригадира.

«Мы здесь уже скоро год, и, конечно, мы всех знаем, и нас все уже достаточно узнали, - рассказывал о Вязниках режиссер. - В чем-то стремимся и помочь – и людям, и городу, и хозяйствам. Город Вязники – удивительный уголок старинной, затаенной русской красоты, и немало здесь прекрасных зданий, которые кое-где начали восстанавливаться – не без нашей помощи".

Конечно, появление в маленьком городе столичной съемочной группы – это и серьезная культурная миссия, говорил Ростоцкий. Так во всяком случае должно быть, оно, явление, миссия не должны просто так пройти – и уйти. "После них должен остаться след в жизни, в существовании людей. Во всяком случае мы стараемся, чтобы было так".