Международная федерация конькобежного спорта опубликовала предварительный календарь соревнований сезона-2020-2021 по фигурному катанию. Функционеры ISU надеются, что он откроется этапом Гран-при среди юниоров в канадском Ричмонде с 26 по 29 августа.

Международная федерация конькобежного спорта опубликовала предварительный календарь соревнований сезона-2020-2021 по фигурному катанию. Функционеры ISU надеются, что он откроется этапом Гран-при среди юниоров в канадском Ричмонде с 26 по 29 августа.Следом должны состояться еще пять этапов юниорского Гран при – в Будапеште (Венгрия), Йокогаме (Япония), Остраве (Чехия), Ташкенте (Узбекистан) и Любляне (Словения), при том, что этап в словацком Кошице отменен. Словакия отказалась также проводить традиционный Мемориал Непелы в конце сентября.Взрослые фигуристы начнут сезон на Asian Open в столице Китая 9-13 сентября, традиционная коммерческая серия Гран-при стартует в США турниром Skate America (23-25 октября). Затем состоятся турниры Skate Canada (30 октября — 1 ноября), Cup of China (6-8 ноября), Internationaux de France (13-15 ноября), российский Rostelecom Cup (20-22 ноября) и японский NHK Trophy (27-29 ноября).Финал Гран-при пройдет в Пекине 10-13 декабря, чемпионат Европы состоится в хорватском Загребе 25-31 января, чемпионат четырех континентов – в австралийском Сиднее 8-14 февраля. Венчают сезон два чемпионата мира: первенство юниоров должен принять китайский Харбин 1-7 марта, а взрослые будут состязаться в столице Швеции Стокгольме 22-28 марта.