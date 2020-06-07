В отсутствие реальных состязаний в мировом хоккее специалисты продолжают составлять рейтинги лучших игроков сезона или даже десятилетия. Ведущий интернет-портал The Hockey Writers назвал пять лучших центрфорвардов НХЛ за период с 2010 по 2019 год. Россиянин Евгений Малкин занял в списке 4-е место.

В отсутствие реальных состязаний в мировом хоккее специалисты продолжают составлять рейтинги лучших игроков сезона или даже десятилетия. Ведущий интернет-портал The Hockey Writers назвал пять лучших центрфорвардов НХЛ за период с 2010 по 2019 год. Россиянин Евгений Малкин занял в списке 4-е место.Список возглавил олимпийский чемпион в составе сборной Канады и партнер Малкина по клубу Национальной хоккейной лиги "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби. Второе место у нападающего "Эдмонтон Ойлерз" Коннора Макдэвида, третье – у форварда "Бостон Брюинз" Патриса Бержерона.