Сложной найти того, кто ничего не слышал о проблемах расовой дискриминации в США. Толпы людей вышли на улицы, чтобы напомнить правительству страны о своих правах. Волна протестов захлестнула Америку после того, как во время задержания от рук полицейского погиб афроамериканец. О происходящем высказалась и Тина Канделаки.

Сложной найти того, кто ничего не слышал о проблемах расовой дискриминации в США. Толпы людей вышли на улицы, чтобы напомнить правительству страны о своих правах. Волна протестов захлестнула Америку после того, как во время задержания от рук полицейского погиб афроамериканец. О происходящем высказалась и Тина Канделаки.Телеведущая отметила, что российским гражданам не стоит злорадствовать над происходящим в Соединенных Штатах Америки. По словам Тины Канделаки, национальной неприязни и расовой ненависти хватает в каждой стране.Теледива, высказываясь о событиях, происходящих за океаном, напомнила своим подписчикам в Инстаграме, что в России люди должны действовать на опережение. Ведь только такое отношение может предотвратить несправедливость, перестающую в катализатор восстаний. Канделаки уверена, что в таком хаосе найдутся и наши собственные мародеры, радикалы и неонацисты.Тина на собственном примере показала, что ксенофобия и расизм не являются проблемой исключительно американской или итальянской. Более того, Канделаки призналась, что и она, будучи беременной, столкнулась в паспортном столе с настоящей национальной неприязнью. Знаменитая журналистка чувствовала себя плохо – токсикоз и отеки – и попросила принять ее без очереди. А в ответ посыпались только нелестные вздохи и масса критики.6 Июн 2020 в 2:25 PDT"В нашем российском паспорте я записана как Тинатин Канделаки – без отчества. На свою просьбу о помощи я услышала только гневный крик и упрек за то, что я нерусская", – призналась телеведущая.Поведение паспортистки вызвало шок у Тины и ухудшило состояние молодой девушки."Раз ты такая наглая, так спешишь и у тебя нет времени, то нехер здесь ошиваться. Я твое имя и фамилию не могу отличить друг от друга, значит, тебе не нужно и отчество", – именно эти слова Канделаки услышала в ответ.Медиаменеджер добавила, что не стоит торжествовать, когда "у соседа хата горит". Тина призвала свою аудиторию двигаться вперед и добиваться равноправия в стране. Телеведущая высказалась, что больше всего на свете мечтает о том, чтобы расовое уважение стало константой и частью нашей государственной политики.