Камера видеонаблюдения запечатлела момент субботней аварии в Санкт-Петербурге, где перевернувшийся после столкновения Audi промчался по проезжей части. Известно, что никто из участников ДТП не пострадал.

Опубликованы кадры с камеры наблюдения, запечатлевший необычный "заезд", состоявшийся в минувшую субботу, 6 июня, на Московском проспекте в Санкт-Петербурге.По предварительным данным, водитель автомобиля Audi, столкнулся с кроссовером Nissan, после чего опрокинулся на бок и в таком положении несколько десятков метров промчался по проезжей части. После этого легковушка вылетела на газон и встала на колеса.Всего в аварии приняли участие три транспортных средства. Как сообщают местные СМИ, никто из участников инцидента не пострадал.Все обстоятельства ДТП и степень вины его участников предстоит установить стражам порядка.