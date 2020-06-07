В США постепенно возвращаются крупнейшие спортивные состязания, которые, впрочем, из-за пандемии коронавируса пока проходят без зрителей. На автодроме Texas Motor Speedway прошел первый этап нового сезона гоночной серии IndyCar. Его выиграл Скотт Диксон из команды Chip Ganassi Racing.

В США постепенно возвращаются крупнейшие спортивные состязания, которые, впрочем, из-за пандемии коронавируса пока проходят без зрителей. На автодроме Texas Motor Speedway прошел первый этап нового сезона гоночной серии IndyCar. Его выиграл Скотт Диксон из команды Chip Ganassi Racing.Пятикратный чемпион IndyCar из Новой Зеландии показал лучшее время, завершив дистанцию за 1 час 38 мин. 37,7 сек., сообщает портал Autosport.Com. Следом финишировали два гонщика команды Team Penske – француз Симон Пажено и американец Джозеф Ньюгарден.Отметим, что в Топ-10 первой гонки сезона оказались болиды семи команд, три из которых представляют "конюшню" Andretti Autosport, принадлежащую известному американскому экс-пилоту "Формулы-1" и IndyCar Майклу Андретти.