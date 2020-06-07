1 июня правительство России направило президенту на рассмотрение проект Общенационального плана по восстановлению экономики. На другой день Владимир Путин и Михаил Мишустин в режиме видеоконференции обсудили основные параметры.

Автор: Дмитрий Киселёв1 июня правительство России направило президенту на рассмотрение проект Общенационального плана по восстановлению экономики. На другой день Владимир Путин и Михаил Мишустин в режиме видеоконференции обсудили основные параметры. Важнейший для страны документ был подготовлен в рекордно короткие сроки. Получив задание 28 апреля, спустя месяц кабинет министров составил план выхода российской экономики из коронакризиса.Цель в том, чтобы до конца третьего квартала текущего года стабилизировать ситуацию, приостановив снижение доходов. А к концу 2021 года — выйти на траекторию устойчивого и долгосрочного экономического роста.В целом у Владимира Путина принципиальных возражений по документу не было. Но президент все же дал правительству еще две недели, чтобы "окончательно определиться с параметрами плана действий".Мы уже говорили, что правительство Михаила Мишустина с самого начала своей работы, с конца января, энергично включилось в борьбу с коронавирусом. Президентские меры по поддержке граждан и экономики разрабатывались беспрецедентно быстро и уже воплощаются в жизнь. 10 миллионов российских семей получили от государства пособие в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет. Финансовая помощь уже дошла и до бизнеса.Как работают меры поддержки для граждан и как будем восстанавливать экономику?Александр ХристенкоЭкономике, которая перенесла тяжелый, небывалый удар пандемии, нужны масштабные меры поддержки и особое внимание.Результат этой работы — подготовленный Общенациональный план восстановления экономики, объемный, в несколько томов, документ. Президент поручил начать его разрабатывать еще в конце апреля, когда финансовые рынки лихорадило, резко вырос обменный курс, а нефтяные фьючерсы из-за всеобщей паники впервые в истории торговались с отрицательными значениями — по минус 37 долларов. Сейчас нефть – плюс 42 доллара, экономика раскрывается, рубль серьезно укрепился, но цели гораздо шире."Стратегическая задача такого общенационального плана действий не только стабилизировать ситуацию, без чего, конечно, невозможно двигаться вперед, но, самое главное, поддержать граждан, предприятия, бизнес на этапе выхода. Это само по себе важно, но нужно добиться и долгосрочных, мы часто об этом говорим, структурных изменений в российской экономике, качественно новой динамики в достижении ключевых целей национального развития, а это прежде всего благополучие граждан, российских семей", — заявил Владимир Путин."Задача первого этапа — до конца третьего квартала текущего года стабилизировать ситуацию. Главное, чего нужно добиться в этот период, — не допустить дальнейшего падения доходов людей. Второй этап продлится до второго квартала 2021 года, и в этот период мы сделаем все необходимое, чтобы завершить процесс восстановления экономики, снизить уровень безработицы, обеспечить рост доходов граждан до уровня, который будет сопоставим с уровнем прошлого года. На третьем этапе — завершающем — это третий-четвертый кварталы 2021 года — мы рассчитываем выйти на траекторию устойчивого долгосрочного экономического роста, при этом мы сократим уровень бедности и увеличим количество граждан, чьи доходы превысят уровень прожиточного минимума. Сделаем также все возможное, чтобы численность занятых в малом и среднем бизнесе достигла докризисного уровня", — рассказал председатель правительства Михаил Мишустин.Сейчас уже действует целый пакет принятых государством мер. Малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей может рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей. Введен мораторий на банкротство таких компаний. Они также могли получить субсидии, если сохранили коллектив. И еще была запущена программа по выдаче кредитов под 0% на зарплату сотрудникам.- Что бизнесу ждать сейчас?- Запускается новая программа финансирования фонда оплаты труда предприятий. Предприятия в пострадавших отраслях берут кредиты под 2%, и в том случае, если они сохраняют занятость по состоянию на 1 марта 2021 года не менее 90%, размер кредита списывается полностью. То есть это является таким продолжением программы финансирования под ноль процентов. С 1 июня эта программа запущена. На нее очень большой спрос, уже 30% лимитов уже не банками, а самими предприятиями, заявлены. Это очень хороший признак того, что предприятия реально планируют сохранять занятость, — отметил министр экономического развития Максим Решетников.О планах и чаяниях бизнеса в такой непростой период президент узнает из первых уст, чтобы в том числе скорректировать план восстановления экономики. Совещание по легкой промышленности. На связи — предприятия из Северной Осетии, Рязанской области и, конечно, ситцевый край Иваново. В цехах — новая техника, полученная в последние 3 года в лизинг при господдержке. Из федерального бюджета компенсировали 30%."Учитывая кризисные явления в экономике, прошу вас, уважаемый Владимир Владимирович, увеличить на ближайшие три года сумму скидки до 50%. Это позволит продолжить программу модернизации", — попросила Анна Богаделина, гендиректор текстильного предприятия.В Минпромторге уже провели расчеты и согласования с Минфином."Считаем возможным увеличит скидку, о которой говорили коллеги, по данному механизму", — заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.Представители отрасли попросили также поддержать упавший спрос — заказами госкомпаний."Они покупают товаров на сотни миллиардов. И нам бы хотелось, чтобы большая часть этих денег оставалась у российских предприятий", — сказал Игорь Сурин, председатель совета директоров ГК "Русская кожа"."Импорт нас захлестывает порой. Надо осваивать свой рынок. Предложение госзакупок очень своевременно", — поддержал Владимир Путин.Изменить подходы, и не только к закупкам, предстоит во многих отраслях. Только так можно добиться устойчивого роста."Эта задача будет решаться за счет целого комплекса мер по разным направлениям: усиление инвестиционной активности, использование современных технологий, цифровых технологий, повышение уровня образования, быстрого строительства качественного жилья. И уже к концу периода восстановления мы должны выйти на устойчивый долгосрочный рост экономики, превышающий докризисный уровень, а реальные денежные доходы населения должны стабильно расти", — заявил Михаил Мишустин."Прошу вас во второй половине июня окончательно определиться с параметрами плана действий, чтобы уже с начала июля приступить к активной реализации конкретных шагов. Обращаю на это особое внимание, так как целый ряд уже принятых решений по поддержке граждан и предприятий был рассчитан на второй квартал. Поэтому крайне важно, чтобы эта работа продолжилась без пауз, а экономика, занятость, доходы граждан во втором полугодии получили серьезную, эффективную поддержку для уверенного восстановления", — подчеркнул глава государства.План, как говорят в правительстве, предполагает около 500 конкретных мероприятий, а его стоимость за два года — около 5 триллионов рублей.После утверждения новые механизмы поддержки граждан и бизнеса должны включиться незамедлительно. А те меры, которые были приняты сразу после удара пандемии, стали составной частью Общенационального плана восстановления экономики. И в этом смысле план уже работает.