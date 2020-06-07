Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль не верит в переезд дяди и его дочери Юлии в Новую Зеландию из Соединенного королевства.

Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль не верит в переезд дяди и его дочери Юлии в Новую Зеландию из Соединенного королевства. По словам Виктории, Сергей и Юлия жаловались на проблемы со здоровьем. Им нужно постоянное внимание врачей."Я не думаю, что целесообразно брать людей и увозить куда-то. Врачи как будут их лечить?" - отметила Виктория Скрипаль в разговоре с ТАСС.Помимо этого, Виктория считает Новую Зеландию слишком маленькой страной, чтобы два настолько известных в мире человека смогли в ней затеряться. Тут не поможет даже изменение внешности."Невозможно, чтобы никто об этом не знал, даже если сделали кучу пластических операций, что при здоровье Сергея Викторовича вообще невозможно, потому что у человека сахарный диабет", — пояснила Скрипаль.Виктория уверена, что информация о переезде Скрипалей за океан ни что иное, как рекламный вброс BBC перед новым фильмом о покушении на их жизнь в Солсбери."Скорее всего, этот фильм заканчивается тем, что им дают новые паспорта, и они уезжают в новую страну", — считает Скрипаль.Заметку о новом месте жительства семьи Скрипалей опубликовала газета "Санди таймс" со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве Великобритании.