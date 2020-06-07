45 лет назад на музыкальном фестивале Золотой Орфей впервые заговорили об Алле Пугачевой, как о талантливой девушке с величайшим голосом. Трансляция шла с курорта Золотые пески в Болгарии, где 7 июня 1975 года советской конкурсантке был вручен Гран-при фестиваля.

45 лет назад на музыкальном фестивале "Золотой Орфей" впервые заговорили об Алле Пугачевой, как о талантливой девушке с величайшим голосом. Трансляция шла с курорта "Золотые пески" в Болгарии, где 7 июня 1975 года советской конкурсантке был вручен Гран-при фестиваля.Свидетелем столь быстрого восхождения новой яркой звезды стал Лев Лещенко. Если до этого фамилию Пугачевой могли слышать только в узких творческих кругах, то после трансляции фестиваля о ней услышала вся страна. Именно тогда началась великая эпоха примадонны. В самой гуще развития событий оказался уже популярный тогда эстрадный певец Лев Лещенко.В своем интервью артист признался, что многие не просто так называли его "талисманом Аллы Борисовны". Исполнители часто шутили между собой по этому поводу и отмечали особую закономерность: когда Алла была премьершей на двух фестивалях – "Золотой Орфей" на Золотых песках в 1975 г. и "Сопот" в Польше в 1978 г. – Лещенко пел там рециталы. Артистов нельзя назвать суеверными, но они часто обращают внимания на такие знаки судьбы.Помимо Льва Валерьяновича и Аллы как творческого костяка, в делегации был один сопровождающий и один сотрудник из Министерства культуры – достаточно современные по тем временам ребята, а в членах жюри был пианист Констанин Орбелян. Объединившись, делегация плотно держалась друг друга и старалась всегда быть вместе.8 Ноя 2018 в 4:19 PSTТогда впервые и заговорили о "двойных агентах" и специальных "смотрящих", которые повсюду контролировали артистов. Лещенко отметил, что для тех времен это была настолько естественная форма бытия, что их сознание от этого никак не страдало, а все воспринималось в порядке вещей.Интересно отметить, что Алла Борисовна никаким образом не реагировала на вызовы красивой заграничной жизни и подпольный контроль. По словам Льва Лещенко, примадонна была увлечена исключительно рабочим процессом и погружена в задачу своей миссии – выступление на фестивале. Пугачева на репетициях не раскрывалась в полной мере, поэтому никто не мог заранее предугадать победу. Лев Валерьянович предположил, что Алла делала это специально: ей не хотелось показывать главные козыри. Но мысль о победе была у артистов изначально, и все говорили, что это – Гран-при.Народный артист РСФСР вспомнил, что до Всесоюзного конкурса у Аллы действительно не очень что-то получалось, а потом ей удалось так рвануть, что ее сразу все заметили."Тогда все-таки была селекция, невозможно было проскочить "на шару" – типа песню где-то спел… Ну и что? Очень сложно было пробиться наверх", – прокомментировал Лев Лещенко.