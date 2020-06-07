07.06.2020

2020-06-07 14:30:03

Показанные во Владимире трюки на скейтборде требуют настоящего мастерства

В разгаре летний сезон. Не теряйте время даром и осваивайте новые возможности. В июне, например, все любители роликовых досок готовятся отмечать Международный день скейтбординга, ежегодный праздник, утвержденный еще в 2004- м году. В нашем регионе не мало представителей этой субкультуры и даже профессиональных спортсменов.

Флипы, Грейды и Слайды. Эти трюки на скейтборде требуют настоящего мастерства и годы тренировок. Сегодня роликовая доска уже не роскошь, а мобильное средство передвижения и образ жизни миллионов. Официально признанный вид спорта с каждым годом становится все популярнее. Илья Акимов научился кататься 4 года назад, за время тренировок падал множество раз, но всегда через боль продолжал идти к своей цели



Илья Акимов, скейтер:

- Года 2 я просто катался, привыкал к скейтборду, чтобы на нем делать трюки надо сначала раскататься то есть ездил я в школу, на работу, просто везде по городу.

Субкультура зародилась в середине 20 века, именно тогда появилась первая деревянная доска с колесиками. По одной из версий ее придумали калифорнийские сёрферы, которые мечтали рассекать не только океанские волны, но и кататься с ветерком по суше. Так из обыкновенного серфа появился скейтборд. Естественно первыми массовыми местами для катания стали городские пляжи. Сегодня скейтеров или скейтбордистов можно увидеть в любой точке земного шара. Многие мечтают вернутся туда, где все начиналось,- в солнечную Калифорнию. Именно там производят лучшие в мире доски

Илья Акимов, скейтер:

- У меня есть мечта, поехать в Сан-Франциско и купить доску Энди Андерсона, его личное изготовление, но мне пока что не хватает финансового возраста, чтобы туда поехать.

Различные бренды, компьютерные игры, журналы и фильмы. Молодежь всего мира выбрав скейтборд- дала огромный толчок развитию культуре и искусству. И он не стоит на месте. Экстремалы и спортсмены с каждым годом изобретают все более сложные и опасные трюки



Вот так из простого развлечения скейтбординг стал олимпийский видом спорта. Международный Олимпийский комитет включил дисциплину в программу летних игр Токио! В 2021 году мы узнаем, кто станет первым в мире олимпийским чемпионом на хайф пайпе, по простому на "половине трубы", главном спортивном снаряде скейтеров

Александр Сыпченко, Александр Чунаев Вести Владимир