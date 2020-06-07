Стражи порядка планируют установить личность мужчины, устроившегося на отдых у Вечного огня в Артеме, и принять меры к его задержанию. Гражданин попал в поле зрения полиции после того, как в Сети появился ролик, снятый очевидцем, который и запечатлел неблаговидный поступок.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку в отношении мужчины, который устроился на отдых в чаше Вечного огня в городе Артеме.Как сообщают местные СМИ, некий гражданин уселся на мемориале, сооруженном в память о горожанах, погибших в годы Великой Отечественной войны, где его и запечатлел на видео прохожий.После публикации ролика в Сети, им заинтересовались стражи порядка, которые планируют установить личность мужчины и принять меры к его задержанию.