Пользователи Сети прокомментировали публикацию телеведущего и журналиста Андрея Норкина, разместившего на своей странице в Instagram снимок похорон своей супруги Юлии.

Пользователи Сети прокомментировали публикацию телеведущего и журналиста Андрея Норкина, разместившего на своей странице в Instagram снимок похорон своей супруги Юлии.5 июня СМИ сообщили о смерти радиоведущей Юлии Норкиной. Как рассказал ее друг Евгений Спицын, Норкина умерла от инфаркта. В последнее время журналистка переживала из-за проблем, связанных с переходом сына в старшую школу, и из-за пандемии коронавируса."Спасибо всем, кто пришел — а их были десятки и десятки человек. <…> Конечно, много чего понаписали уже... Не обращайте внимания! Ей бы это не понравилось. Она вас очень любила, люди! Просто сил не хватило на всех", — написал Андрей Норкин."Царствия Небесного Юлии. Сил Вам, Андрей, пережить эту невосполнимую утрату", — написала zikachemikos."Держитесь! Огромное горе, но надо как то держаться! Мы были просто в шоке, когда узнали. Пока помним, она с нами!" – выразила соболезнования anufrieva_tatianaa."Она была правдоруб, справедливая и умная женщина!!!! Очень жаль... Светлая память", — написала anna_shulgina_03.Супруге телеведущего Андрея Норкина было 53 года. Юлия вела программы на телевидении и радио. В последнее время она работала ведущей на радио "Комсомольская правда".