Сотрудники полиции оказались в больнице в результате ночной аварии в Ростове-на-Дону. Момент столкновения попал в объектив регистратора, установленного в машине, которая протаранила стражей порядка, выскочивших на перекресток на патрульном авто.

В ночь на воскресенье, 7 июня, на пересечении улиц Сарьяна и 35-й Линии в Ростове-на-Дону произошла авария с участием патрульного автомобиля. Момент ДТП запечатлел регистратор, установленный в легковушке, которая столкнулась с машиной стражей порядка.Судя по кадрам, автор ролика двигался на разрешающий сигнал светофора. Внезапно наперерез ему выехало авто с сотрудниками ДПС, водитель не успел ничего предпринять и протаранил правоохранителей, после чего вылетел с проезжей части и врезался в магазин.Как сообщают СМИ, в результате инцидента пострадали два сотрудника полиции, которым потребовалась госпитализация.