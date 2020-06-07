Сыну Натальи Подольской и Владимира Преснякова исполнилось пять лет. Артемий получил долгожданный подарок. Как оказалось, наследник знаменитостей давно мечтал о собаке.

Сыну Натальи Подольской и Владимира Преснякова исполнилосьпять лет. Артемий получил долгожданный подарок. Как оказалось, наследникзнаменитостей давно мечтал о собаке.Наталья и Владимир понимают, что хлопоты по уходу заживотным лягут на плечи взрослых. Между тем знаменитости уверены, что их сынуже достаточно большой, чтобы часть забот взять на себя.Породу выбрали небольшую – кавалер-кинг-чарльз-спаниеля.Этих собак называют компаньонами.В Сторис личного микроблога Наталья Подольская показалавстречу Артемия со щенком. Пса назвали Бася. Собаку попытались спрятать в подарочнуюкоробку, однако животное наотрез отказывалось сидеть смирно. Новый член семьи захотел наволю раньше времени и обнаружил себя.Артемий, естественно, был вне себя от восторга. СынПодольской и Преснякова обнимал и гладил питомца. Мальчик не хотел выпускатьпса из рук.По словам Натальи Подольской, ей хочется, чтобы детство еесына было наполнено радостью и счастьем. Артистка не стала скрывать, что домаАртемий – это центр Вселенной и пуп Земли. Ради отпрыска она и ее супругготовы расшибиться в лепешку.