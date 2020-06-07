6 июня сняли часть ограничений в Краснодарском крае. Режим карантина будет действовать еще две недели. Но уже сейчас можно погулять по набережной или в парке, побегать на стадионе или посидеть на веранде в кафе. Также постепенно открываются пляжи. По новым правилам они будут зонированы, оборудованы видеокамерами и металлодетекторами.

6 июня сняли часть ограничений в Краснодарском крае. Режим карантина будет действовать еще две недели. Но уже сейчас можно погулять по набережной или в парке, побегать на стадионе или посидеть на веранде в кафе. Также постепенно открываются пляжи. По новым правилам они будут зонированы, оборудованы видеокамерами и металлодетекторами. Как будут соблюдать социальную дистанцию на море?Сегодня в Сочи снимаются еще некоторые ограничения, связанные с эпидемией коронавируса COVID-19. Самая долгожданная новость — постепенно открываются пляжи. Сегодня заработали первые 20 — это примерно десятая часть всех пляжей Большого Сочи. Причем речь идет о пляжах как общедоступных, так и тех, что принадлежат санаториям. А здравницы в Сочи открылись еще 1 июня. Вот что говорит заместитель директора туристического департамента администрации Сочи Сергей Доморат:"Частично — санаторные, частично — муниципальные пляжи. Мы делали акцент, когда готовили график открытия, чтобы в каждом внутригородском районе все муниципальные пляжи были открыты в первую очередь, чтобы местные жители могли спокойно купаться на море".Вновь принимать отдыхающих первыми смогли те пляжи, арендаторы которых выполнили все требования безопасности. От Роспотребнадзора — особые пожелания. В частности — двухметровая дистанция между лежаками, их дезинфекция после каждого посетителя. Предполагается, что в течение недели будут открыты уже все пляжи. Но, опять же, при условии строго соблюдения правил безопасности. Их будут проверять мониторинговые группы. Как и работу кафе и ресторанов. Полностью они еще не открыты, зато разрешена работа летних террас с отдельным входом. Многим заведениям требуется время для подготовки, все же перерыв был большой. Вот что говорят рестораторы."Мы долго этого ждали. Сегодня состоялось первое собрание персонала, который были рады увидеть. На летней веранде нашего ресторана будут соблюдены все правила, которые выслал Роспотребнадзор. Конечно, мы подготовили летнее меню", — рассказывает PR-директор ресторана Дарья Щепкина."Мы рассчитываем на экономический эффект отложенного спроса. Надеюсь, что в связи с тем, что наши гости оголодали в прямом и переносном смысле, у наших гостей хватит задора и денежных средств до открытия городов и приезда гостей в город", — отмечает президент Ассоциации рестораторов и отельеров города Сочи Анна Нетягина.К работе террас — тоже много требований: дистанция между столами, дезинфекция, проверка состояния здоровья сотрудников несколько раз в день. Всего на курорте открывается около 200 летних террас кафе и ресторанов. Заработали и фонтаны — на пару месяцев позже обычного. Вот что говорят люди.- После стольких дней сидения дома выбрались на улицу. Еще фонтан запустили. Просто классно.- Мы все очень рады, что жизнь приходит в нормальное русло. Не хватает туристов. Будем надеяться, скоро ситуация разрешится и все будет по-прежнему.Для прогулок открыты скверы и парки, в том числе — вдоль набережной. Но людей пока не очень много, ведь ограничения только ослаблены, а не отменены. И приехать в Сочи по-прежнему можно только на оздоровительный отдых, имея путевку в санаторий и справки об эпидокружении и с отрицательным тестом на коронавирус. Иначе можно попасть не на пляж, а в обсерватор.