Популярный рэпер CYGO решил отметить свой день рождения прямо на съемках очередного клипа. Именинник и его гости слегка не рассчитали допустимый уровень веселья и в итоге уехали в отделение полиции.

Популярный рэпер CYGO решил отметить свой день рождения прямо на съемкахочередного клипа. Именинник и его гости слегка не рассчитали допустимый уровеньвеселья и в итоге уехали в отделение полиции.Исполнитель нашумевшего хита "PANDA E" рэпер CYGO (ЛеонидВакульчук) оказался в центре крупного скандала. Он решил совместить приятное с полезными справлял свой день рождение прямо во время съемок видеоролика на новую песню "Чтопотом?". Действие проходило на территории парковки одного их московскихторговых комплексов.Компания подобралась шумная, и это привлекло внимание охранника стоянки. Онпопросил рэпера CYGO и его друзей вести себя потише и прекратить распиватьалкоголь. Однако те не отреагировали и в итоге на место вызвали полицейских."Молодой человек прыгал на машине, откуда и раздавалась громкая музыка,распивал из бутылки алкогольные напитки и не соблюдал закон о тишине", –рассказали правоохранители.Сейчас в отношении действий рэпера CYGO и других участников инцидентапроводится проверка.Между тем, по данным очевидцев, сотрудникам правоохранительных органов несразу удалось усмирить артистов. Некоторое время они пытались доказать полицейским,что снимают клип и ничего не нарушали, передает "СтарХит".По мнению самого исполнитель хита "PANDA E", им и его съемочной группойничего противоправного совершено не было."Мы, действительно, немного пошумели, снимая клип. В одной из сцен я сиделна крыше машины, и у нас играла громко музыка, летал дрон. Не думал, что затакое могут задержать", – заявил рэпер.В итоге, артиста продержали в камере три часа и отпустили на свободу.Отметим, рэпер CYGO получил известность после выхода в свет композиции"PANDA E". Позже ее перепела Любовь Успенская, что только добавило известности молодомуисполнителю.