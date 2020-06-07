Под Норильском, где произошел разлив нефтепродуктов из разрушившегося резервуара на ТЭЦ-3, уже собрали и вывезли около 50 тысяч тонн загрязненного грунта. Собрано также 949 кубометров смеси дизтоплива с водой. Работы значительно ускорились.

Под Норильском, где произошел разлив нефтепродуктов из разрушившегося резервуара на ТЭЦ-3, уже собрали и вывезли около 50 тысяч тонн загрязненного грунта. Собрано также 949 кубометров смеси дизтоплива с водой. 22,6 тысячи квадратных метров территории обработано сорбентом.Так, с поверхности реки Амбарная, куда попали нефтепродукты, на сегодняшний день собрали 913 кубометров воднотопливной смеси. Пока ее слили в семь нефтяных танков, установленных на берегу. Каждый такой нефтетанк вмещает по 250 кубометров жидкости.В акватории Амбарной специалисты компании "Норникель" установили 18 единиц боновых заграждений. Еще два заграждения поставили на месте впадения ручья Безымянный в реку Далдыкан, чтобы не допустить попадания в нее остатков дизтоплива.Ликвидацией последствий аварии занимаются более 500 человек и свыше 200 единиц техники. 300 человек из них — специалисты "Норникеля", они действуют в районе ТЭЦ-3. В работах задействовано 170 единиц техники компании.В минувшую пятницу, 5 июня, на место приехали 72 специалиста компании "Газпром нефть" с техникой и специальными средствами для оказания помощи в сборе топлива с поверхности воды. К ликвидации последствий аварии подключились и сотрудники компании "Транснефть". Они тоже привезли с собой необходимые оборудование и технику. Кроме того, на месте ликвидации разлива дизтоплива высадился десант спасателей Дудинского арктического поисково-спасательного отряда МЧС."Все эти меры позволяют значительно ускорить темпы сбора топлива. Каждый день темп наращивается", — отметил директор Заполярного филиала "Норникеля" Николай Уткин, слова которого цитирует РИА Новости.Первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян в свою очередь отметил, что за прошедшие сутки был выполнен значительно больший объем работ, чем в предыдущие дни. Он заверил, что ведомство располагает достаточным количеством сил и средств для ликвидации последствий утечки топлива из резервуара под Норильском.