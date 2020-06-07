Более тысячи переболевших коронавирусом москвичей сдали плазму на станциях переливания крови, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Более тысячи переболевших коронавирусом москвичей сдали плазму на станциях переливания крови, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Плазма с антителами к COVID-19 нужна для лечения тяжелых больных в условиях стационара. Получить антитела искусственным путем невозможно.Чиновник уточнила, что стать донором-реконвалесцентом можно через две недели болезни, к донации приглашаются добровольцы от 18 до 55 лет без противопоказаний к донорству. Окончательное решение о допуске принимает врач-трансфузиолог. Подробную информации можно получить, позвонив на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.Доноров ждут в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, центре крови имени О.К. Гаврилова, больнице имени М.П. Кончаловского, больнице №52.Стимулирующие выплаты от мэра Москвы Сергея Собянина составляют 5 тысяч рублей за 600 мл плазмы, передает ТАСС.