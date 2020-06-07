Между звездами телестройки Аленой Рапунцель и ее
возлюбленным Максимом Колесниковым пробежала черная кошка. Влюбленные из шоу Дом-2
на грани расставания.
Между звездами телестройки Аленой Рапунцель и ее
возлюбленным Максимом Колесниковым пробежала черная кошка. Влюбленные из шоу "Дом-2"
на грани расставания.
Поводом для конфликта послужила встреча Колесникова с
друзьями. Максима пригласили на вечеринку за пределы съемочной площадки. Алена
не хотела отпускать избранника, ранее она услышала фрагмент голосового сообщения,
в котором ее парню обещали устроить "жесткую тусовку".
Рапунцель начала шантажировать
Колесникова, мол, если поедешь – расстанемся. Участник шоу "Дом-2" словам
возлюбленной значения не придал. На встречу с приятелями он все-таки отправился.
Спустя время Рапунцель узнала, что на вечеринке
присутствовали не только мужчины. Звезда телестройки приревновала избранника к
некой девушке.
Алена заявила Максиму, что отношения с ним ей уже не
интересны. Она знает, что он ее обманул. Рапунцель добавила, что с ней нельзя
поступать как с "малолеткой". Звезда "Дома-2"
отметила, что отличается от других подружек Колесникова.
27 Май 2020 в 5:11 PDT
Отметим, что совсем недавно участники клялись друг
другу в любви. Алена и Максим даже сделали парные татуировки. Звезды
телестройки изобразили на голенях
львиные головы. Алена Рапунцель утверждала, что наконец
нашла человека, который понимает ее с полуслова.