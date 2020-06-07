Между звездами телестройки Аленой Рапунцель и ее возлюбленным Максимом Колесниковым пробежала черная кошка. Влюбленные из шоу Дом-2 на грани расставания.

Между звездами телестройки Аленой Рапунцель и еевозлюбленным Максимом Колесниковым пробежала черная кошка. Влюбленные из шоу "Дом-2"на грани расставания.Поводом для конфликта послужила встреча Колесникова сдрузьями. Максима пригласили на вечеринку за пределы съемочной площадки. Аленане хотела отпускать избранника, ранее она услышала фрагмент голосового сообщения,в котором ее парню обещали устроить "жесткую тусовку".Рапунцель начала шантажироватьКолесникова, мол, если поедешь – расстанемся. Участник шоу "Дом-2" словамвозлюбленной значения не придал. На встречу с приятелями он все-таки отправился.Спустя время Рапунцель узнала, что на вечеринкеприсутствовали не только мужчины. Звезда телестройки приревновала избранника кнекой девушке.Алена заявила Максиму, что отношения с ним ей уже неинтересны. Она знает, что он ее обманул. Рапунцель добавила, что с ней нельзяпоступать как с "малолеткой". Звезда "Дома-2"отметила, что отличается от других подружек Колесникова.27 Май 2020 в 5:11 PDTОтметим, что совсем недавно участники клялись другдругу в любви. Алена и Максим даже сделали парные татуировки. Звездытелестройки изобразили на голеняхльвиные головы. Алена Рапунцель утверждала, что наконецнашла человека, который понимает ее с полуслова.