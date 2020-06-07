Статистику по зарплатам в разных регионах России за I квартал 2020 года опубликовал Росстат. Самая высокая средняя зарплата за первые три месяца текущего года зафиксирована на Чукотке — 109,1 тыс. рублей.

Статистику по зарплатам в разных регионах России за I квартал 2020 года опубликовал Росстат. Основываясь на этих данных, RT составил рейтинг регионов с наибольшим средним заработком. Самая высокая средняя зарплата за первые три месяца текущего года зафиксирована на Чукотке — 109,1 тыс. рублей. Далее идут Ямало-Ненецкий автономный округ (101,5 тыс. рублей), Москва (95,5 тыс. рублей), Магаданская область (89,5 тыс. рублей) и Сахалин (89,4 тыс. рублей).Самую низкую среднюю зарплату за январь — март 2020 года, согласно данным Росстата, получали жители Ивановской области (27 тыс. рублей), Дагестана (27,2 тыс. рублей), Кабардино-Балкарии (27,5 тыс. рублей), Алтайского края (27,6 тыс. рублей) и Карачаево-Черкесии (27,6 тыс. рублей).Средняя зарплата в России составила 48,3 тыс. рублей.Ранее каждый пятый россиянин пожаловался на снижение своего дохода с началом пандемии.