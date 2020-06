Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия переехали в Новую Зеландию. Новость появилась за неделю до премьеры мини-сериала на BBC The Salisbury Poisonings (Отравления в Солсбери).

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия переехали в Новую Зеландию, сообщает The Sunday Times. "Бывший российский шпион и его дочь начали новую жизнь", — пишет издание со ссылкой на высокопоставленные источники в британском правительстве. Новость появилась за неделю до премьеры мини-сериала на BBC The Salisbury Poisonings ("Отравления в Солсбери").Уточняется, что Скрипаль и его дочь переехала за границу после того, как прожили более года в конспиративной квартире разведслужбы МИ-6. Новая Зеландия была выбрана после оценки всех рисков. Новую жизнь Скрипали начнут под новыми именами, для них подготовлены новые документы. В качестве мер поддержки им выделена необходимая сумма "подъемных" чтобы начать новую жизнь. В 2019 году такой вариант уже озвучивался СМИ. В качестве наиболее вероятных стран, куда могли бы переселиться Скрипали, назывались англоязычные страны разведальянса Five Eyes: Австралия, Канада, Новая Зеландия и США.По всей вероятности, отъезд состоялся еще в прошлом году, так как бывший сосед Скрипаля сообщал, что получал от него рождественскую открытку.Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены неизвестным веществом в английском Солсбери. Запад обвинил Россию в покушении на жизнь предателя. Утверждалось, что Скрипали отравлены нервно-паралитическим веществом типа "Новичок". Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Специалисты из лаборатории в британском Портон-Дауне так и не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.