В Инстаграме Ксении Собчак появился пост, в котором девушка поделилась громкой покупкой. Ей оказалась книга немецкого историка Себастьяна Хафнера. Все бы ничего, но пиар Ксении на личной странице оказался намного мощнее, чем самого издательства, выпустившего книгу о политических убеждениях Гитлера.

В Инстаграме Ксении Собчак появился пост, в котором девушка поделилась "громкой" покупкой. Ей оказалась книга немецкого историка Себастьяна Хафнера. Все бы ничего, но пиар Ксении на личной странице оказался намного мощнее, чем самого издательства, выпустившего книгу о политических убеждениях Гитлера.Литературный критик Галина Юзефович высказалась по поводу реакции толпы, которую вызвала фотография полуобнаженной телеведущей с книгой о Гитлере. Пару лет назад Ксения Собчак выложила снимок с работой немецкого писателя. Позже выяснилось, что благодаря такой незапланированной рекламе, россияне скупили в книжных магазинах весь тираж.Юзефович рассказала, что считает этот момент легендарным в истории издательского дела. По словам критика, Ксения Собчак всего лишь взяла в отпуск книгу Себастьяна Хаффнера "Некто Гитлер" и сфотографировалась с ней полуголой, после чего читатели вынесли практически все книги с магазинных полок.24 Авг 2018 в 7:56 PDTНе ожидавшие такого успеха, издательские дома решили обратиться к Ксении и другим звездам российского шоу-бизнеса за качественной рекламой и долговременным сотрудничеством. В частности, заключить рекламный контракт согласилась ведущая "Дома-2" Ольга Бузова. Однако этот проект не увенчался должным успехом.Галина Юзефович напомнила поклонникам певицы, как та неудачно представила одну издательскую компанию. Бузову попросили сделать фотографию с одной из книг. Фотографию то Ольга сделала, но ее аудитория на это никак не откликнулась. Литературный критик убеждена, что подобная реклама – очень дробное влияние, потому что звезды читают совершенно разные книги и не могут формировать единую устойчивую моду на какие-либо произведения. Но Собчак чудесным образом удалось сформировать моду на Хаффнера, правда на 15 минут.