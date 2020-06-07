Ксения Собчак влипла в громкий скандал. Она разместила в соцсети видеоролик в поддержку американцев, вышедших на протесты после смерти Джорджа Флойда, с песней Убили негра группы Запрещенные барабанщики.

Ксения Собчак влипла в громкий скандал. Она разместила в соцсети видеоролик в поддержку американцев, вышедших на протесты после смерти Джорджа Флойда, с песней "Убили негра" группы "Запрещенные барабанщики".Большинство подписчиков Ксении Собчак в "Инстаграм" обвинили ее в оскорбительном поведении и расизме. Знаменитость удалила пост, а в своем телеграм-канале "Кровавая барыня" написала, что это был челлендж, в котором она участвовала в рамках шоу Comment Out на "Ютуб".Отметим, ранее Ксения Собчак осудила американцев, вышедших на протесты после смерти Флойда. По ее мнению, любые подобные акции и революции проходят под лозунгом eat the rich ("ешь богачей" – прим. ред.).При этом она отметила, что категорически выступает против расизма, жестокости полиции и любых форм дискриминации. Поэтому, судя по всему, Ксения Собчак не ожидала такой реакции фолловеров на свою шутку.6 Дек 2018 в 5:26 PSTНапомним, ранее телеведущая раскритиковала знаменитостей, которые публикуют в социальных сетях черные квадраты и таким образом поддерживают протестующих в США. видит в этом их неуважение к известным брендам, магазины которых уничтожают мародеры.