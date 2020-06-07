Также проводятся мероприятия по установлению родственников новорожденного.

Сотрудники полиции устанавливают личность мужчины, оставившего младенца у здания роддома во Владимире.Сообщение, о том, что около родильного дома на ул. Офицерской областного центра обнаружен младенец, поступило в дежурную часть УМВД России по городу Владимиру 6 июня около 4 часов утра.Новорожденная девочка находилась в переносной детской люльке красного цвета, была завернута в пододеяльник и накрыта красной курткой, на голове новорожденной была надета синяя джинсовая шапочка. Ребенок был осмотрен врачами и доставлен в медицинское учреждение.Правоохранителями установлено, что девочку к зданию роддома принес неустановленный мужчина. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению обстоятельств, в результате которых ребенок оказался на улице.Сотрудники полиции обращаются с просьбой ко всем, кто обладает какой-либо информацией о произошедшем, о родителях или других причастных к происшествию гражданах, сообщить об этом по телефонам:«02» (102 — с мобильного),8 (4922) 77-83-30,8 (4922) 77-83-31 (дежурная часть Отдела полиции № 1 УМВД России по г. Владимиру)или 8 (4922) 32-64-05,8 (4922) 37-75-20 (дежурная часть УМВД России по г. Владимиру).