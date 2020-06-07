Десант спасателей Дудинского арктического поисково-спасательного отряда МЧС высадился на месте ликвидации разлива дизтоплива в Норильске. Девять специалистов и шесть единиц техники увеличат мобильность уже работающей группировки спасателей.

Десант спасателей Дудинского арктического поисково-спасательного отряда МЧС высадился на месте ликвидации разлива дизтоплива в Норильске. Девять специалистов и шесть единиц техники увеличат мобильность уже работающей группировки спасателей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС. Прибывшие спасатели будут проводить разведку загрязненной территории и окажут помощь при ликвидации разлива. Сейчас над ликвидацией последствия аварии трудятся 489 человек, задействовано 200 единиц техники. Спасатели трудятся круглосуточно в две смены.29 мая на территории ТЭЦ-3 "Норильско-Таймырской энергетической компании" в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось более 21 тысячи кубометров нефтепродуктов. Пострадало на 180 тыс. кв. метров грунта. Дизтопливо попало в реки, дополнительно загрязнив окружающую среду.Муниципальный депутат Таймыра Геннадий Щукин отметил, что работы по ликвидации разлива топлива проводятся открыто, с информированием местных жителей о происходящем. ""Норникель" старается сделать все необходимое", – сказал он журналистам. По его словам, компания заявила о поддержке экологических проектов Таймыра.