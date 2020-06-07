Три российских парусника завершили кругосветное путешествие в честь 200-летия открытия Антарктиды и 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Три российских парусника завершили кругосветное путешествие в честь 200-летия открытия Антарктиды и 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Полгода в море. Фрегат "Паллада" и барк "Седов" 3 июня торжественно встречали во Владивостоке, а парусник "Крузенштерн" — в Калининграде. Большое путешествие — позади 26 тысяч морских миль, три океана, 6 портов- организовано Росрыболовством.Это потрясающее зрелище, наблюдать за которым можно, наверное, вечно, — парусник, заходящий в порт по безмятежному Японскому морю. Это наш легендарный барк "Седов" скользит по волнам, проходя под самым длинным в мире вантовым мостом — Русский. Родной берег в ожидании и учебного фрегата "Паллада" — ее кругосветка закончена: 217 дней, позади 26 тысяч миль. Курсанты торопятся на родную землю.Капитана и экипаж встречают необычайно вкусно. Пышный ароматный каравай из рук казачки и жареный молочный поросенок с печеными яблоками. Такой прием дорогого стоит, ведь позади недостижимая для многих современных судов морская экспедиция."75 суток автономность, никогда такого не было. От Кейптауна до Владивостока — на одном дыхании", — сказал Николай Зорченко, капитан "Паллады".А ведь такого зрелища, как стразу три российских парусника в Южной Атлантике встретились, не увидеть и за большие деньги. А это, надо заметить, декабрьская Атлантика — самая суровая и жестокая в это время года — и, несмотря на шторм, доходящий в этих широтах до 9 баллов и более. Регата — 200-мильная, посвященная 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне прошла успешно.Как тут не сосредоточиться — эти курсанты впервые в таких суровых условиях, с таким креном их судно может пройти и не двести, и не триста миль, а больше, в особый шторм, касаясь, бывало, кончиком реи океанской волны."Крузенштерн" приходит первым — тяжелый парусник в шторм имеет преимущество. Но и команда не подвела.Илья Шестаков — глава Росрыболовства — отвечает здесь за все, в том числе и за ход экспедиции. "Президент распорядился, и были выделены дополнительные средства. Парусники были подготовлены для участия в этой экспедиции", — отметил Шестаков.О том, каково в Атлантике русским морякам, говорит много факторов. Вот, к примеру, порванный парус — такой шквалистый ветер и нагрузки немыслимые, "Крузенштерн" даже потерял на время фок-мачту — восстановили.Но в редкие часы затишья, пока есть время и особенно хорошо вяжутся морские узлы, боцман Привалов учит бросать курсантов швартовочный конец — линь с мешочком. Он же — старший боцман Михаил Привалов — позвал нас наверх, где ветер буквально сдувает матросов с реи.Вот такая непростая служба у матросов, здесь, на "Крузенштерне", подняться вот на эту площадку и убрать паруса. А высота мачты — на минуточку — почти 60 метров.И вот здесь, на высоте, в трехстах милях от Буэнос-Айреса и почти у берегов Уругвая, становится понятно, какого это было нашим первооткрывателям тогда, 200 лет назад, открывать Антарктиду. Без современной навигации и технической поддержки. Курсанты во время бесконечных авралов испытали все трудности этого морского похода на себе.В порту Монтевидео, кстати, наш парусник посетили почти 8000 гостей, а памятник Фаддею Беллинсгаузену здесь знают все, потому что русских мореплавателей почитают.О любви ко всему русскому и к русской истории в Южной Америке, в Монтевидео, говорит тот факт, что здесь появился этот замечательный памятник мореходу Фаддею Беллинсгаузену — это при том что к берегам Уругвая Фаддей Беллинсгаузен даже не подходил.А вот это уже кадры захода "Крузенштерна" в Калининград — экспедиция завершилась. Девятимесячное кругосветное плавание пришлось сократить на три месяца — вмешалась пандемия. Команда парусника отработала всю программу сполна, разве что барк не вошел в пару европейских портов.Всего за время плавания три наших парусника – "Крузенштерн", "Седов" и "Паллада" — посетили более 40 портов Северной и Южной Америки, Африки, Азии, Европы и Океании. Корабли и их экипажи преодолели около 100 000 морских миль, все, кроме парусника "Седов", прибыли в домашние порты. Он, пришвартовавшийся во Владивостоке, продолжит свой путь и уже совсем скоро прибудет в родной порт приписки в Калининград.