Женщина обвинила своего отца, детского писателя Эдуарда Успенского, в насилии над домочадцами. Ее требования остались не услышанными, однако дочь знаменитости намерена продолжить борьбу с домашней тиранией.

Женщина обвинила своего отца, детского писателяЭдуарда Успенского, в насилии над домочадцами. Ее требования остались неуслышанными, однако дочь знаменитости намерена продолжить борьбу с домашнейтиранией.Недавно дочь Эдуарда Успенского Татьяна ошарашилапублику признаем, что ее отец, выдающийся детский писатель, был настоящимдомашним тираном и издевался над своей семьей.Татьяна хотела, чтобы имя ее отца не присваивалипремии в области детской литературы. Однако администрация библиотеки, куда онанаписала письмо, проигнорировала резонансное признание жертвы домашнегонасилия.Несмотря на это, женщина не намерена опускать руки исобирается начать борьбу с домашними насильниками.В интервью изданию "Комсомольская правда" дочьУспенского рассказала, что после своего признания стала получать много писем отжертв насилия."Хочу ответить всем неравнодушным людям изРоссии. Я очень тронута. Очень…. Тронута до слез, не ожидала такого теплогоотклика", – призналась Татьяна.Дочь Успенского сказала, что самое важное для неебыло быть услышанной. Сейчас женщине поступает много предложений подключиться кборьбе с тиранией. Татьяна очень сопереживает жертвам домашнего насилия. Онасчитает действующую в России систему наказания несовершенной и намеренапривлечь внимание общественности к этому вопросу.