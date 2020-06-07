61-летняя Лариса Гузеева призналась, что ради желаемых форм вынуждена контролировать себя в еде. Однако ради участия в шоу На дачу на Первом канале ей нередко приходится готовить.

61-летняя Лариса Гузеева призналась, что ради желаемых форм вынуждена контролировать себя в еде. Однако ради участия в шоу "На дачу" на Первом канале ей нередко приходится готовить.Несмотря на то, что телеведущая долгие годы борется с лишним весом, обрести стройность ей пока не удалось. Работа обязывает ее быть в тонусе, поэтому Лариса Гузеева делает все, чтобы не набрать лишние килограммы.Когда звезда в очередной раз отправилась на рынок за продуктами для десерта, которым она позже порадовала гостей программы, то разоткровенничалась с одной из продавщиц на эту тему. В молочном отделе телеведущей предложили отведать сливки, но ей пришлось отказаться. "Меня кормить не надо, я и так уже в экран не влезаю", – заявила знаменитость.Артистку привлекает процесс приготовления блюд. Хотя раньше она и представить себе не могла, что будет с удовольствием стоять у плиты. Лариса Гузеева призналась, что в молодости "была отвратительной, никакой: ни помощницей, ни хозяюшкой".2 Дек 2018 в 7:16 PSTПо словам актрисы, до десятого класса она даже ни разу не стирала себе нижнего белья – все делали за нее. Поэтому теледива заверила, что если у кого-то подрастает ленивая дочка, то это вовсе не значит, что это навсегда.Кроме того, отметила, что долгое время была изгоем среди знакомых и родственников, так как рано не рожала детей. Также она призналась, что и внуков ждет без энтузиазма, поскольку не готова с ними нянчиться с полной самоотдачей.