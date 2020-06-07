В Эстонии 32-летний мужчина устроил стрельбу, убив двух и ранив трех человек. Среди раненых - двое детей трех и пяти лет.

В Эстонии 32-летний мужчина устроил стрельбу, убив двух и ранив трех человек. Среди раненых — двое детей трех и пяти лет.Все произошло в волости Ляэнеранна Пярнуского уезда около 10 часов вечера в субботу, 6 июня, сообщает РИА Новости. Сначала мужчина на автомобиле Subaru устроил ДТП рядом с автозаправкой, расположенной у шоссе, затем покинул место аварии. После этого он вернулся к АЗС и там открыл стрельбу по мотоциклисту, который от полученных ранений скончался. Связь между стрелявшим и застреленным им мотоциклистом не установлена.Затем подозреваемый обстрелял автомобиль, который, видимо, просто проезжал мимо. В машине ехали мужчина, женщина и двое маленьких детей. Женщина погибла от полученных ран, мужчина и дети были ранены.По данным портала ERR, погибшая женщина была бабушкой пострадавших детей, работницей местной аптеки. Дети находятся в больнице в стабильном состоянии, а раненый мужчина — на домашнем лечении.Как рассказал на пресс-конференции Ляэнеский префект полиции Кайдо Кыплас, после стрельбы мужчина какое-то время перемещался в районе АЗС, затем убежал в лес. В операции по его поимке участвовали более полусотни полицейских, окруживших территорию и перекрывших окрестные дороги.Предполагаемый преступник стрелял в сторону полицейских, но примерно в 0:40 по местному времени был задержан. Сопротивления при задержании он не оказал.Поблизости от места преступления находится дача стрелявшего, хотя сам он живет и работает в Таллине. У задержанного было действующее разрешение на огнестрельное оружие. Мотивы его действий пока не установлены.Прокуратура предъявила ему подозрение в убийстве. По словам ведущего прокурора Кристине Тамм, у подозреваемого были проблемы с законом. Также есть основание полагать, что он употреблял алкоголь.