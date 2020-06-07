Бандиты расстреляли десять человек в рехабе мексиканского штата Гуанахуато. Инцидент случился в муниципалитете Ирапуато.

Бандиты расстреляли десять человек в рехабе мексиканского штата Гуанахуато. Инцидент случился в муниципалитете Ирапуато.Преступники ворвались в здание реабилитационного центра и открыли огонь. Девять человек были убиты на месте, один скончался в больнице.На месте работает полиция.Штат Гуанахуата — один из самых значимых промышленных центров в Мексике. Его территорию делят несколько преступных картелей, в том числе "Картель нового поколения Халиско" и "Санта-Роса де Лима".Мексика уже не справляется с ростом преступности и насилия. В 2018-2019 годах в стране было убито больше народу, чем когда бы то ни было, передает ТАСС.