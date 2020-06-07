В российском МИДе призвали Вашингтон применить свои же собственные советы о соблюдении прав человека при разрешении конфликтной ситуации, связанной со смертью афроамериканца Джорджа Флойда и вызвавшей массовые протесты в Америке и Европе.

В российском МИДе призвали Вашингтон вспомнить свои же собственные советы о соблюдении прав человека при разрешении конфликтной ситуации, вызванной массовыми протестами в Америке и Европе из-за смерти чернокожего Джорджа Флойда.В сообщении, опубликованном в Facebook, внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что США десятки лет указывали другим, как себя вести в случае массовых волнений, и приводит несколько цитат экс-президента Барака Обамы, который с пафосом и уверенностью в собственной правоте обращался к правительствам стран Ближнего Востока, Гонконга, Венесуэлы, обвинял в злоупотреблении полномочиями власти Армении, Турции.Все заявления Белого дома теперь выглядят несуразно: Нацгвардия пытается подавить протесты, 9 тысяч человек задержаны, есть убитые и раненые. Так что имеет смысл воспользоваться своими советами и начать с протестующими цивилизованный диалог, подчеркнули в МИДе.В городах США прошли протесты после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились кадры задержания, на которых видно, как офицер полиции давит коленом на горло Флойда. После начала беспорядков четверых полицейских уволили, одному из них было предъявлено обвинение в убийстве, остальным – в пособничестве.