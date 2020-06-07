Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды. Столичный главк МЧС распространил сообщения о резком ухудшении погоды в воскресенье. В течение ближайших 1—3 часов над столицей может пройти грозовой фронт.

Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды. Столичный главк МЧС распространил сообщения о резком ухудшении погоды в воскресенье. В течение ближайших 1—3 часов над столицей может пройти грозовой фронт. Ожидаются дожди, ветер усилится до шквалистого с порывами до 12—17 метров в секунду. Предупреждение действует до 21.00. Жителям советуют держаться в стороне от шатких конструкций и деревьев, по возможности отказаться от поездок, а находясь за рулем, быть внимательнее и осторожнее, соблюдать скоростной режим и дистанцию — грозы резко ухудшают видимость на дороге, что может привести к ДТП. Также родителям рекомендовано следить за детьми и не отпускать их на улицу во время грозы и ветра.Ранее сообщалось, что последний циклон пролился над Москвой тремя майскими нормами осадков.