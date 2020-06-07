Новый госпиталь построили в рекордно короткие сроки в Мурманской области. Стационар на 700 человек, где смогут лечить зараженных коронавирусом COVID-19, будет готов к открытию уже в ближайшее время.

Новый госпиталь построили в рекордно короткие сроки в Мурманской области. Стационар на 700 человек, где смогут лечить зараженных коронавирусом COVID-19, будет готов к открытию уже в ближайшее время.Возводить госпиталь начали буквально 18 мая. В работах участвовали около 170 человек, сообщает телеканал "Россия 24".Сейчас в госпиталь завозят оборудование для ухода за пациентами и диагностики их состояния. Там будет несколько отделений, в том числе реанимация. Некапитальное здание построили при поддержке МЧС.