Полицейские напоминают всем участникам дорожного движения о правилах безопасности.

В рамках широкомасштабной кампании "Безопасное лето" для юных жителей города Собинка, которые посещают дежурные группы в детских садах пока их мамы и папы работают, проходят уроки дорожной безопасности. Воспитатели уверены, что сейчас самое время для закрепления навыков безопасного поведения и подготовки ребят к предстоящему летнему периоду. С помощью дорожных макетов, знаков, обучающих комплексов и творческих занятий педагоги рассказывают детям об опасностях, которые могут их ожидать на дороге и во дворе, учат правильно переходить проезжую часть. Особое внимание уделяют таким опасным ситуациям, как выход из-за припаркованного транспорта на дорогу в жилой зоне. Повторяют правила безопасного управления велосипедами и катания на самокатах.Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Юрьев-Польскому району в рамках кампании вручили водителям транспортных средств профилактические листовки, посоветовали с особым вниманием относиться на дорогах к юным пешеходам, а родителям напомнили о правилах перевозки детей в салонах автомобилей и о важности использования детских удерживающих устройств.Начальник ГИБДД отделения МВД России по Селивановскому району Евгений Колпаков записал видеообращение к жителям района, детям и взрослым, в котором призывал не забывать о необходимости соблюдения Правил дорожного движения. Видеообращение размещено на сайтах образовательных учреждений района и в социальных сетях.