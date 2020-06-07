В Вашингтоне прошел мирный митинг. Он стал самым массовым и самым спокойным за последние дни. Мероприятие, в котором участвовали порядка 10000 человек, завершилось массовыми гуляниями.

В Вашингтоне прошел мирный митинг. Он стал самым массовым и самым спокойным за последние дни. Мероприятие, в котором участвовали порядка 10000 человек, завершилось массовыми гуляниями.При этом присутствие стражей порядка на улицах было сокращено до минимума, передает РИА Новости. За несколько кварталов от Белого дома было перекрыто движение автомашин. Для этого были использованы машины нацгвардии, антинаркотического ведомства DEA и других служб. Пешеходы могли проходить свободно.Участники демонстрации принесли самодельные плакаты с лозунгами — "Справедливость для Джорджа Флойда", "Жизни черных имеют значение", "Нет справедливости — нет мира". Многие были одеты в майки с изображением Джорджа Флойда — 46-летнего чернокожего, погибшего от рук полиции в Миннеаполисе. Именно это событие вызвало волну протестов и беспорядков, прокатившихся по всей стране и ряду стран мира.