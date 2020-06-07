Бразильский 35-летний нападающий Вагнер Лав в понедельник, 8 июня, объявит о своем возвращении в московский ЦСКА, об этом сообщил телекомментатор Нобель Арустамян.

Бразильский 35-летний нападающий Вагнер Лав в понедельник, 8 июня, объявит о своем возвращении в московский ЦСКА, об этом сообщил телекомментатор Нобель Арустамян."Бразилец официально объявит о переходе в ЦСКА, это практически оформленная история, стороны согласовали все детали договора, – написал Арустамян в Telegram. – Речь идет о годичном контракте, дальше все непредсказуемо".Вагнер Лав в общей сложности провел в составе армейцев восемь лет, став за это время трехкратным чемпионом России, шестикратным обладателем национального кубка, а также выигрывал Кубок УЕФА.На счету форварда 259 матчей, 124 гола и 53 результативные передачи за ЦСКА. Также он играл за бразильские "Коринтианс", "Фламенго", турецкие "Аланьяспор" и "Бешикташ". В активе нападающего 25 игр и девять голов за сборную Бразилии.