Вся территория Китая признана зоной с низкой угрозой заражения коронавирусом COVID-19. До этого в нескольких районах города Цзилинь в одноименной северо-восточной провинции уровень эпидемиологической угрозы расценивался как высокий и средний.

Вся территория Китая признана зоной с низкой угрозой заражения коронавирусом COVID-19. До этого в нескольких районах города Цзилинь в одноименной северо-восточной провинции уровень эпидемиологической угрозы расценивался как высокий и средний. Теперь он признан низким, и в Китае не осталось опасных районов по COVID-19, передает РИА Новости.Заражение в провинции Цзилинь было локальным, кластерным. Также был зафиксирован один случай COVID-19 в Ухане. Из-за этих двух случаев угроза заражения в некоторых районах была повышена.Вспышка коронавируса началась 31 декабря 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявил о пандемии. На данный момент в мире зафиксировано почти семь миллионов случаев заражения. Более 400 тысяч человек стали жертвой новой инфекции.