07.06.2020

2020-06-07 09:35:03

Во Владимирской области работает настоящая династия печников

По русскому обычаю на Троицу пекли особые караваи. Их потом на печи сушили на сухарики, считалось что в этот день они приобретают обрядовый смысл. Русская печь- часть русской культуры, ее душа. Даже в современных интерьерах ей всегда найдется место . А вот печных дел мастеров сегодня - по пальцам пересчитать.

Двух одинаковых печей не найти, - рассказывают братья Руслан и Дмитрий - печники в третьем поколении. Разные размеры, форма, назначение. Например, эта печь - барбекю. Ещё день - и можно готовить плов и шашлык.

- Эта плита разбирается, сюда можно ставить казаны любого диаметра.

Семейному делу уже больше 70 лет. Зуфар, отец Руслана и Дмитрия, учился ремеслу у своего дяди ещё в Казахстане. В Судогодский район переехал в 80-ые. В нашем посёлке я всем печи сделал, - рассказывает Зуфар. Сыновей к работе стал приучать с ранних лет. Сначала в качестве подмастерьев. Но за советом и сейчас обращаются.



Зуфар Гарифулинов, печник:

- Я посматриваю, конечно. Они так-то начинают брыкаться. Бать, ты отстал от жизни. Но иногда я им такое задам, они глаза вылупят.

Печник - профессия уникальная. Он и физик, и дизайнер , и художник, и каменщик в одном лице. С камнем сейчас работают чаще, чем с глиной. Каменные печи - прочнее. Но материал устраивает не всегда. От задумки зависит форма кирпича. И часто нужный кирпич проще сделать самому.

- Вот этот кирпич уже сделан вручную. У нас есть современный инструмент. Болгарки, алмазные диски. Мы алмазными чашами всё это выбирали.

Русская, голландка, шведка. Вид печи зависит от внутренней конструкции и размеров лежанки. Русская - многофункциональная. Это и отопительный котел , и плита, и кровать. Уход за русской печью нужен постоянный. Просушка и чистка два раза в год. Но самое важное - не перетопить.



Зуфар Гарифулинов, печник:

- Может лопнуть при неправильной эксплуатации печи. Неправильная эксплуатация печи - это перетоп печи. Перетоп печи, это когда закладывается топлива более 8 кг за один раз.

Традиционные русские печи занимали по полкомнаты , а с приходом газа становились и вовсе ненужными. Но мастера научились "вписывать" в их современные интерьеры. Сохраняя при этом все их уникальные свойства . Небольшие , красивые , но функциональные печи стали вновь возвращаться в дома , вытесняя заморские камины.

Нина Глизница, Максим Котов, "Вести-Владимир"