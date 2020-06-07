В матче 30-го тура чемпионата Германии по футболу Вольфсбург на поле Везерштадиона в Бремене обыграл местный Вердер с минимальным счетом – 1:0.

В матче 30-го тура чемпионата Германии по футболу "Вольфсбург" на поле "Везерштадиона" в Бремене обыграл местный "Вердер" с минимальным счетом – 1:0.У победителей встречи единственный мяч на 82-й минуте забил Ваутер Вегорст, которому ассистировал Феликс Клаус."Вольфсбург" одержал третью победу в последних пяти встречах и с 45 очками занимает шестое место в турнирной таблице, а "Вердер", потерпевший второе поражение кряду, расположился на 17-й строчке, имея в активе 25 очков.Напомним, рестарт Бундеслиги состоялся в субботу, 16 мая. Германия стала первой из европейских стран, кто возобновил матчи чемпионата страны. Ранее турнир был прерван в начале марта из-за угрозы распространения коронавируса.