К 7 июня 2020 года число заболевших коронавирусом в России человек достигло отметки в 467 673. За сутки этот показатель возрос на 8 984 случая. Известно, что за сутки было зарегистрировано 134 ..
<a href="https://33live.ru/novosti/07-06-2020-za-sutki-koronavirus-v-rossii-vyyavili-u-8984-chelovek.html" target="_blank">За сутки коронавирус в России выявили у 8984 человек</a> - К 7 июня 2020 года число заболевших коронавирусом в России человек достигло отметки в 467 673. За сутки этот показатель возрос на 8 984 случая. Известно, что за сутки было зарегистрировано 134 ..
[url=https://33live.ru/novosti/07-06-2020-za-sutki-koronavirus-v-rossii-vyyavili-u-8984-chelovek.html]За сутки коронавирус в России выявили у 8984 человек[/url] - К 7 июня 2020 года число заболевших коронавирусом в России человек достигло отметки в 467 673. За сутки этот показатель возрос на 8 984 случая. Известно, что за сутки было зарегистрировано 134 ..