США, которые захлестнули массовые беспорядки, получают ровно то, что посеяли, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала Россия 1.

США, которые захлестнули массовые беспорядки, получают ровно то, что посеяли, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1".Америка продвигала идеи дестабилизации во всем мире, возможность игры на внутренних противоречиях, которые свойственны любому государству и решаются на законных основаниях. США сеяли хаос и получили его у себя, подчеркнула политик.В городах США прошли протесты после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились кадры задержания, на которых видно, как офицер полиции давит коленом на горло Флойда. После начала беспорядков четверых полицейских уволили, одному из них было предъявлено обвинение в убийстве, остальным – в пособничестве.