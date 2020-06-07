В Тель-Авиве прошла акция протеста против плана Израиля аннексировать часть территории Западного берега Иордана.

В Тель-Авиве прошла акция протеста против плана Израиля аннексировать часть территории Западного берега Иордана. Тысячи людей заблокировали улицы города. Для разгона протестующих полиции пришлось применить силу, передает телеканал "Россия 24".Аналогичные акции прошли ранее в Палестине. Демонстранты скандировали антиизраильские и антиамериканские лозунги, размахивали палестинскими флагами и держали плакаты, надписи на которых гласили: "Нет аннексии Западного берега".В январе 2020 года президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху представили план по урегулированию палестино-израильского конфликта. По нему Иерусалим признавался столицей Израиля. А еврейское государство получало возможность распространить свой суверенитет на Иорданскую долину. Ожидается, что правительство Израиля представит свою стратегию по аннексии территорий уже 1 июля.