Президент Украины Владимир Зеленский возлагал большие надежды на встречу с главой США Джо Байденом.

Президент Украины Владимир Зеленский возлагал большие надежды на встречу с главой США Джо Байденом.Исполнительный офис американского президента передумал организовывать его встречу с украинским коллегой. По информации источника, причиной тому стала смена руководства в акционерной компании "Нафтогаз Украины". Администрация Джо Байдена расценила этот шаг как отказ Киева от борьбы с коррупцией.Владимир Зеленский ранее заявил о своем намерении встретиться с главой США перед российско-американским саммитом в швейцарской Женеве. Президент планировал поговорить о строительстве газопровода "Северного поток – 2" и обсудить ряд других волнующих Украину проблем.Госсекретарь Америки Энтони Блинкен накануне . По его словам, главы стран обсудят вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружениями. Также ожидается, что они поговорят об укреплении международной безопасности.Встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоится 16 июня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что переговоры пройдут как в формате один на один, так и с участием членов делегаций и помощников. Будет ли сделано официальное заявление по итогам беседы, не уточняется.Отношения Москвы и Вашингтона находятся на "низком уровне". Владимир Путин недавно обвинил США в попытках сдержать развитие России. Подробно об этом Вы можете прочитать .