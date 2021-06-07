07.06.2021

2021-06-07 15:35:04

Более трех тысяч владимирских школьников сдавали ЕГЭ по математике

В регионе завершился единый госэкзамен по математике. Его написали более трех тысяч одиннадцатиклассников. Как проходят ЕГЭ в этом году? Какие ограничения сохранились? И как повлияло дистанционное обучение на сдачу экзаменов? Расскажет Мария Городская.



- Так, ребята, вам удачи, ни пуха ни пера.



- К чёрту!



- Удачи, давайте.



Подготовка выпускника 2021 года - обработка рук санитайзером, на входе КПП с автоматическим тепловизором. У педагогов - маски и перчатки. Сдавать экзамен по математике профильного уровня в двадцать третью владимирскую гимназию пришли сегодня 94 человека. Базовую математику, как и в прошлом году, сдавать не будут - последствия пандемии. Тем выпускникам, которым при поступлении в ВУЗ этот предмет не понадобится, выдадут аттестаты без него. В остальном, по организации экзамен мало чем отличается от прошлогоднего - ни послаблений, ни новых ограничений.



Марина Яшкина, руководитель пункта проведения экзамена, замдиректора гимназии №23 г. Владимира:



- В прошлом году в сложной обстановке пандемии были внесены определённые поправки. Эти поправки касались наполняемости аудитории. И в этом году, и в прошлом году наполняемость аудитории максимум 10 человек. Они касались организаторов, которые должны быть обязательно в маске, в перчатках. Они касались и входа ребят в пункт проведения экзамена. Мы задействовали два входа для того, чтобы максимально сократить взаимодействие разных школ между собой.



О безопасности выпускников позаботились родители и руководитель школы, только к тому, что своих учеников приходится отправлять на экзамены в другие заведения, Елена Курицына, директор гимназии, относится отрицательно. Беспокоится за здоровье своих ребят - не все школы могут позволить себе хорошее оснащение.



Елена Курицына, директор гимназии №23 г. Владимира:



- В каждом классе установлен рециркулятор. При входе вы видите рециркулятор. Стоит для бахил машина. В туалетах, в общественных местах стоят санитайзеры. Если бы дети сдавали в своих школах, это бы им не повредило. Это сохранило бы им здоровье, хорошее настроение, сняло бы лишнюю нервозность. Я за то, чтобы дети сдавали в своих школах.



Артём Ельчанинов к ЕГЭ готовился два года. Не помешала и дистанционка - в ней Артём видит только плюсы. Это время пригодилось для точечной подготовки к определённым экзаменам.



Артём Ельчанинов, выпускник гимназии №39 г. Владимира:



- Мне кажется, дистанционка - это хорошо, потому что детям не надо приходить в школу. Они, в основном, делают задания, которые им дают, и отправляют учителям. Из-за этого им не надо из одной части города ездить в другую, чтобы приехать в школу. Из-за того, что ты не ездишь в школу, у тебя больше свободного времени, больше времени подготовиться к экзаменам.



По данным Департамента образования, этом году в тридцать третьем регионе экзамен по математике сдают три тысячи сто восемьдесят восемь учеников. Результаты станут известны не позднее 23 июня. На очереди - история и физика. Экзамены назначены на 11 число.







Мария Городская, Илья Хлудов. "Вести-Владимир".