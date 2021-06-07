Наставник владимирского “Торпедо” Дмитрий Вязьмикин заявил, что его подопечным нужен психолог. К такому выводу пришел главный тренер команды после проигрыша одному из аутсайдеров

Наставник владимирского “Торпедо” Дмитрий Вязьмикин заявил, что его подопечным нужен психолог. К такому выводу пришел главный тренер команды после проигрыша одному из аутсайдеров турнира ФК “Чита”. Напомним, играли наши футболисты на выезде в Чите. Матч начался для владимирцев удачно. Именно они открыли счёт. Навес в штрафную замкнул наш нападающий Никита Андреев. Отыгрались хозяева ещё до