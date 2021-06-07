На полях Петербургского международного экономического форума обсудили развитие цифровизации в молодежной среде.

На полях Петербургского международного экономического форума обсудили развитие цифровизации в молодежной среде.Самые крупные международные площадки активно поддерживают идеи молодых специалистов, в том числе в цифровой сфере. По словам руководителя Центра по глобальной IT-кооперации Вадима Глущенко, молодежь всегда была главным новатором.Заместитель главы Минцифры Бэлла Черкесова отметила, что интернет-пространство стало важной частью жизни человека. Цифровые технологии серьезно меняют коммуникации между гражданами и государством, обществом и бизнесом.В то же время огромный объем данных стал причиной информационного перенасыщения. Люди зачастую не способны отделить правду от лжи.Черкасова уверена в необходимости развития цифровой грамотности населения. "Повышение уровня цифровой и медиаграмотности поднимает уровень доверия к тому, что мы видим в интернете и помогает отделить фейк от правды», – сказала она.Глава Молодежного совета Центрального банка Давид Монастырский считает, что недостаток цифровой грамотности приводит к отказу людей от удобных инструментов."Нужно развивать финансовую грамотность, чтобы они понимали, что приобретают. К 2023 году у нас 100% учащихся будут охвачены программами по финансовой грамотности», – сказал он.В разгар пандемии коронавируса объем интернет-торговли вырос в 44 раза – это рекордный показатель, отметила замглавы Роскачества Юлия Михалева. Но уровень цифровой грамотности людей остался на прежнем уровне, констатировала она."За первое полугодие 2020 года выросло число киберпреступлений, совершаемых через социальные сети и фейковые сайты, и главной жертвой мошенников, к сожалению, становится молодежь", – сказала Михалева.ПМЭФ прошел со 2 по 5 июня в Санкт-Петербурге. Площадку посетили руководители крупнейших российских и иностранных компаний, политики и государственные деятели.