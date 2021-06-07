Структуры Группы ВТБ приобрели 25,1% долей в проекте строительства первого в России цифрового небоскреба iCITY. Ранее Банк ВТБ (ПАО) открыл кредитную линию на цели строительства ..

Структуры Группы ВТБ приобрели 25,1% долей в проекте строительства первого в России цифрового небоскреба iCITY. Ранее Банк ВТБ (ПАО) открыл кредитную линию на цели строительства общественно-делового центра iCITY в размере порядка 30 млрд руб.Продавцом долей выступили структуры Алексея Богачева. Структуры MR Group продолжают участие в проекте с новыми участниками в лице компаний ВТБ.«Группа ВТБ последовательно развивает сотрудничество со своим ключевым партнером, компанией MR Group, и рада возможности расширить свое участие в уникальном для российского рынка коммерческой недвижимости проекте. Уверены, что проект будет высоко востребован на рынке офисной недвижимости делового центра Москва-Сити и станет воплощением смелых инновационных идей», — заявил первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Юрий Соловьев.«Проект iCITY — знаковый для города и страны, и мы рады, что наш надежный финансовый партнер, Группа ВТБ, усилил свое участие в его реализации. В нашем портфеле несколько успешно реализованных проектов в партнёрстве с ВТБ: это, например, такие востребованные комплексы, как "Царская площадь", "Пресня Сити" и "Басманный, 5" , — говорит генеральный директор MR Group Роман Тимохин. — Для инвесторов и будущих резидентов первого в России цифрового бизнес-центра iCITY участие Группы ВТБ станет дополнительной гарантией надежности проекта».