Он направит в адрес президента соответствующее ходатайство.

Владимир Сипягин решил поддержать предложение горсовета Владимира о присвоении областной столице почётного звания «Город трудовой доблести». Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях.«Владимир был за линией фронта, но горожане внесли огромный вклад в вооружение Советской армии, спасали жизни раненых в госпиталях. Они самоотверженно трудились ради общей Победы. «Автоприбор» и другие заводы, которые размещались на территории будущего «Точмаша», производили важнейшую для фронта продукцию», - написал губернатор.Он намерен подписать соответствующее ходатайство в адрес Президента РФ Владимира Путина.Напомним, что в 1941 году «Автоприбор» перешёл на выпуск авиационных приборов, изделий для спецавтомобилей и мотоциклов, а также освоил производство минных и противотанковых взрывателей. Автоприборовцы буквально жили на заводе. Сотрудники целыми месяцами не выходили из цехов, работая под лозунгом – «Все для фронта, все для Победы!».