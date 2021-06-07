ехника предназначена для применения в коммунальной, строительно-дорожной и транспортной сферах.

На Камешковском механическом заводе презентовали первую партию колёсных тракторов «Владимир» 4050. Техника является универсальной и предназначена для применения в коммунальной, строительно-дорожной и транспортной сферах. Об этом редакции «33Live.Ru» сообщили в пресс-службе администрации Владимирской области.«Трактор будет применяться в сельском хозяйстве для предпосевной обработки почвы, посева, посадки, ухода, уборки овощей, трав и технических культур. Уровень локализации сборки уже превышает 64%», - подчеркнули в Белом доме.КаМЗ работает с 2003 года. Предприятие выпускает гидравлические и пневматические силовые установки, а также двигатели и автотранспортные средства.