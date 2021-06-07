Президент Белоруссии Александр Лукашенко больше не является почетным доктором Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко больше не является почетным доктором Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.Александр Лукашенко стал первым в истории КНУ почетным доктором наук с приставкой "экс". Иными словами, белорусский лидер – единственный из 107 почетных докторов, кого лишили этого звания.Идея отобрать у Лукашенко почетную степень возникло в Университете после посадки в Минске самолета, который 23 мая совершал рейс из Афин в Вильнусь, в результате чего белорусские силовики задержали журналиста Романа Протасевича, ранее критиковавшего режим действующего президента.С предложением лишить Лукашенко степени почетного доктора наук выступил ректор КНУ Владимир Бугров. По мнению ученого, глава Белоруссии не уважает украинскую государственность и нарушает права людей. 7 июня в вузе заявили, что решение о лишении почетного звания принято, передает .Ранее британский журналист Эдвард Лукас выразил мнение о том, что задержание основателя Романа Протасевича, который на гражданском самолете пересекал территорию Белоруссии, является выходкой, дерзкой даже для сверхдержав, вызвавшей бурную реакцию по всему миру. Одновременно с этим белорусский президент показал бесхребетность западных лидеров и запугал оппозицию в своей стране, считает он.